Lucian Avramescu: Dialogurile cu sufletul, bruiate uneori Azi am gasit soarele suit mult ce cer, iar aerul de cristal al zorilor nu mai e. Lumina zilei e laptoasa ca a unei femei care a nascut de mai multe ori și știe toate vicleșugurile dragostei. Citesc intai ce mi-ați scris la o poezie scrisa aseara, in care deplang comunicarea, intrerupta uneori, cu sufletul. Sufletul e ceva nedefinit și locuiește albastru unde nu te aștepți, in clavicula inimii sau in glezna aratatorului. Cu el ma ințeleg prin cuvinte. Mulțumesc fiecarei corespondente, dupa ce recitesc, fiindca versul meu s-a ințeles mereu mai bine cu ele, apasand pe ceva care arata ca am citit… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sufletul, doar cu el umblu prin lume, Mi-e averea ultima, ca un ultim pacat Il port ca pe un buletin cu prenume și nume Cu sufletul oriunde m-am legitimat Intre mine și el sta carja vorbei, amandoi Ne sprijineam in ea, ori pe rand, fiecare Cum se sprijina altoiul de portaltoi Și fara sa ne impiedicam,…

- Scriu, abandonandu-ma unei rigurozitați calme, scriu ca și cand aș vorbi. Dar coala poate fi inlocuitorul unui conviv? E ca și cum aș sta la masa cu neantul. Muțenia te aduce in fața experimentului demodat de a conversa cu tine, ca Hamlet. Și totuși, medicamentul asta de iluzii ma ține viu, cel puțin…

- Alex și Razvan, doi sportivi cațaratori, din Lotul de Performanța Climb Again și care vad impreuna 1%, au cucerit Varful Mont Blanc - 4810 metri, duminica, dupa doua zile de cațarare. Alex Benchea, 21 de ani, și Razvan Nedu, 23 de ani, au plecat pe 15 iulie spre orașul francez Chamonix, unde s-au intalnit…

- Shurubel a decis ca asta sa fie ultimul lui sezon de radio. De ce, am aflat impreuna in direct Virgin Radio Romania, in aceasta dimineața. „Am decis ca asta sa fie ultimul meu sezon de radio, și peste o saptamana, cand luam vacanța, o sa inceapa pentru mine o perioada de stat cu mine, de... View Article

- Buni zori! La Sangeru, soarele umbla de-a bușilea pe dealuri. E un copil rozaliu care cauta in desișuri baloane de ceața și le sparge. Lumina reocupa repede acel loc. Ieri a fost o zi in care prietena mea Hanna mi-a scris de mai multe ori despre obligația de a ma inhama la optimism. Pare trista, iar…

- Ca dintr-un pahar am baut zorii Lumina lor rece mi-a inundat pe rand cotloanele toate, ștergand ce noaptea scrisese in mine – vise, amagiri ale somnului. Candelabrul care mai arata locul in care tu ai stat și-a stins intimitatea de val argintiu Ca dintr-un pahar am baut zorii Lumina cu gheața, ca intr-un…

- Ploua constant. Toata noaptea am auzit aceeasi ploaie, masurata de secundarul elvețian al unei picaturi care, la intervale perfect egale, scoate un sunet mic, picand de pe acoperișul casei, pe ceva care poate fi ca un inveliș de toba. Cladirea principala, pe care am inalțat-o, schimband vechile cosoroabe…

- Anunțul ca pun la dispoziția cititorilor mei carțile ”Sa strigi femeia pe numele ei de vers”, romanul ”Despre singuratate” și ”Cartea fara nume”, banii fiind donați Muzeului Pietrei, a rezonat cu inimile unor cititori pe care ii salut cu drag, ei avand grija sa-mi și anunțe pe mail ca au primit prin…