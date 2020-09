Lucian Avramescu: Buni zori. Noaptea s-a calicit și mușcă fără saț din trupul luminii Buni zori. Noaptea s-a calicit și mușca fara saț din trupul luminii, astfel ca la orele cinci, cand ma scol, indiferent de ora culcarii, e de-a binelea bezna. Stelele s-au retras in pijamalele lor roz, cum scriam intr-o poezie de tinerețe, iar cerul și pamantul sunt tot una sau tot unul, adica negrul e gros și fara fisura, ca un tuci de corturari, unde țiganii iși fierbeau pe vremuri saracia. Azi mulți dintre ei fac parte din bogații lumii, fie utilizand pe afara meșteșugul vechi al hoților de buzunare, fie, mai puțini, dezvoltand cu abilitate priceperi stimabile ale etniei. Sculatul matinal mi… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori! Lumina umbla ca un paianjen de aur pe cer și șterge stelele, una cate una. Am mai invins un somn și iata-ne vii, fiindca din intunericul in care am locuit cateva ceasuri, fara vedere și auz, fara dreapta sau stramba judecata, puteam ramane definitiv. Sa ne bucuram, așadar, de triumful luminii,…

- Noaptea asta-i fara somn Trenuri trec cu amagire Dialog cu mine insumi Dar nu vin la intalnire Tu, iubito, ai pus ceasul Sa ma scoale fix la trei Sau prin mintea mea alearga Cai nebuni, demoni mișei? Doarme lumea, doarme satul Și tu dormi profund, ne-ntoarsa Numai eu, planton de veghe Imi consum o…

- Buni zori! Sub trapa orizontului banuiesc uriașa orchestra a luminii acordandu-și arcușurile de vioara sub privirea atenta a dirijorului solar. El inca nu s-a aratat, inspectand blajin dealurile, pentru a deveni apoi nemilos la pranz. Soarele sfarșitului de august cere parca o razbunare tarzie. Nu…

- Noaptea trecuta, un barbat a fost gasit fara suflare sub un pod din localitatea argeșeana Godeni. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost dat disparut la sfarșitul lunii iulie. Trupul neinsuflețit gasit de polițiști este in stare de putrefacție. Oamenii legii continua cercetarile in acest caz pentru…

- Buni zori! O lumina de sidef și argint lucreaza la bijuteria dealurilor. E frig și ies cu un pulovar peste umeri. Renunț, azi, la ritualul mersului desculț prin iarba. Poate maine va fi vara și dimineața. Noaptea temperaturile coboara la cinci grade, aproape ca in deșert, ziua e canicula. Zorii fac…

- Noaptea s-a retras din ferestre. Cu ea vise, coșmaruri, vedenii pleaca la comanda, urmandu-si stapana. Mi-e frica sa adorm la loc, fiindca o lume, pe care cineva o mișca in capul meu, poate reveni. Umbland prin iarba, desculț ca de obicei, incep sa aproximez ziua și sa asist cum din dealuri se naște…

- Buni zori. E bine ca vestitorul dimineților frumoase traiește. Va ințeleg perfect. Și aici cand iți e lumea mai draga ramai fara curent sau fara net. Practic ți se taie conectarea la aparatele care au ajuns o necesitate pentru viața noastra modernizata. Am constatat ca Robinson Crusoe era mai rabdator…

- Buni zori! Cum o mai duceți? Cum o mai ducem cu ce? Cu fericirea! Cu toate simetriile și asimetriile vieții, cu noaptea care a imbaiat in nori luceafarul de ziua, ca nu i se mai zaresc razele de atata clabuc, cu furnicile, cu visele care v-au ramas ca niște buburuze pe furou! E nevoie de atat de puțin…