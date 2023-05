Stiri pe aceeasi tema

- Luca Brecel (al zecelea jucator al lumii) il conduce cu 15-10 pe Mark Selby (de patru ori campion al lumii) inainte de sesiunea decisiva a finalei Campionatului Mondial de Snooker de la Crucibile.

- Mark Selby a scris istorie duminica seara, devenind primul jucator care a reușit un break maxim de 147 de puncte intr-o finala a Campionatului Mondial de Snooker.Cvadruplul campion mondial intalnește in ultimul act al competiției de la Shefield pe belgianul Luca Brecel și este condus dupa primele…

- Mark Selby – John Higgins e un meci de vis la Campionatul Mondial. ”The Jester from Leicester” se va duela cu scoțianul de 47 de ani, dupa ce s-a calificat in sferturile de fnala de la Crucible. Pentru a ajunge intre cei mai buni opt jucatori ai Mondialului de la Sheffield, cvadruplul campion mondial…

- Targovișteanca Sorana Cirstea (83 WTA) se simte extraordinar la ediția din acest an a Indian Wells! Tenismena de 32 de ani s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1000. Sorana a acces in noua faza a concursului dupa ce a invins-o pe Caroline Garcia, a cincea favorita a…

