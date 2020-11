Luare de ostatici în sediul Ubisoft din Montreal Poliția din Montreal intervine la un incident pe bulevardul Saint-Laurent din Montreal, dupa ce au fost informați ca mai multe persoane au fost luate ostatice intr-o cladire de birouri in care iși are birourile din Canada compania de jocuri video Ubisoft. Acțiunea este in desfașurare, dar mai multe imagini cu mașinile de poliție in zona cladirii de birouri au fost postate pe rețelele de socializare. This is happening right now near @UbisoftMTL – @CBCMontreal @CBCTheNational @CTVMontreal @CTVNews @Global_Montreal @LP_LaPresse @LeDevoir pic.twitter.com/ZxiJrAkkbm — Paul Desbaillets (@pauldesbaillets)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

