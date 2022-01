Ultima oara la U Cluj, fostul dinamovist Andrei Blejdea s-a transferat la o alta echipa cu pretenții din Liga 2. Mijlocașul in varsta de 25 de ani a batut palma cu Hermannstadt, intr-o mutare realizata prin intermediul Luanei, fiica lui Mircea Rednic. Fostul jucator al lui Dinamo, care a prins 12 meciuri in Ștefan cel Mare in prima parte a lui 2021, s-a desparțit recent de U Cluj, insa n-a ramas pentru mult timp șomer. ...