Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, are mari probleme in a-și gestiona propriul partid. Dupa scandalurile interne, acum vine o noua lovitura, asta pentru ca 600 de membri ai Pro Romania de la Dolj au trecut la Partidul Ecologist. Victor Ponta, vacanta in Turcia cu Dinu Pescariu. Ponta se cearta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, are mari probleme in a-și gestiona propriul partid. Dupa scandalurile interne, acum vine o noua lovitura, asta pentru ca 600 de membri ai Pro Romania de la Dolj au trecut la Partidul Ecologist.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban:…

- Aproximativ 300 de membri ai Pro Romania, partidul inființat de Victor Ponta, trec la PSD, susține alba24.ro. Anunțul a fost ffacut in cadrul unei conferințe de presa de catre președintele organizației județene a PSD Alba, Ioan Dirzu. Cel mai mare numar de simpatizanți vin de la Sebeș. Toata…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, marti, ca formatiunea sa va vota si va sustine doar ceea ce considera „ca este bine pentru Romania”, afirmand ca este nevoie de „competenta si eficienta”. Ponta declara ca Guvernul PNL nu crede ca poate raspunde asteptarilor societatii, de aceea Pro Romania…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca partidul sau este singurul care mai reprezinta social-democratia in Romania, intrucat ”Dancila a tradat”. Ponta sustine ca ce se intampla acum la PSD nu are nicio legatura cu PSD si afirma ca, in 2001 cand a intrat el in PSD, acolo erau oameni destepti.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat, marti, modificarea in Comisia de aparare a Camerei Deputatilor a proiectului initiat de el privind impozitarea pensiilor speciale, precizand ca in acest fel actul normativ devine neconstitutional, si a mentionat ca il sfatuieste pe liderul Pro…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO ca parlamentarii formațiunii vor susține Guvernul Dancila doar daca PSD vine cu restructurarea Executivului, un nou program de guvernare și accepta un candidat comun la prezidențiale. In caz contrar, a zis Ponta, parlamentarii…

- ”Domnul Meleșcanu a facut ceva lipsit de orice etica. Din cauza lui și a PSD, ALDE va ramane fara grup la Senat. Urata situația cand ești tradat din interior pentru niște cofeturi de conjunctura, nu? Dar e mai facil sa dai vina pe Opoziție, in loc sa te hotaraști ce vrei de la politica. Ca nu merge…