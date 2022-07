Stiri pe aceeasi tema

Ucraina poate depune cereri de revendicare in instanța pentru 17 proprietați din Londra, precum și pentru proprietatea Seacox Heath din Kent. Potrivit unui articol publicat in ziarul The Times , toate acestea sunt deținute de statul rus.

Ucraina acuza marti armata rusa de faptul ca a incarcerat aproape 600 de persoane - in principal jurnalisti si activisti in favoarea Kievului - in regiunea Herson, in sudul tarii, ocupat in intregime de catre fortele armate ale Rusiei, relateaza AFP, anunța news.ro.

Trupele ucrainene au inregistrat o victorie importanta, in regiunea Herson, controlata de trupele rusești. Ucrainenii au distrus depozitul de combustibil rusesc de langa Chornobaivk.

Șeful pro-rus al administrației militaro-civile a regiunii Herson, Kirill Stremousov, a declarat pentru agenția de presa TASS ca armata rusa asigura protecție suta la suta pentru locuitorii regiunii Herson, inclusiv forțele de aparare aeriana care apara regiunea de bombardamentele din Ucraina.

Reprezentanți ai platformei ARESEL protesteza lunu, 16 mai, in fața Ambasadei Rusiei la București, fața de invazia rusa in Ucraina.

Ministerul britanic al Apararii raporteaza o activitate sporita in randul forțelor armate din Belarus, o tactica menita sa impiedice in mod eficient trimiterea de trupe ucrainene pentru a-i sprijini pe cei care lupta pentru controlul teritoriului cu Rusia, scrie Sky News.

Ucraina "poate sa castige" razboiul impotriva Rusiei, care "nu se deruleaza" asa cum a prevazut Moscova, a estimat duminica secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Un pod de cale ferata peste raul Siverskyi Doneț a fost aruncat in aer vineri, arata o noua inregistrare video, transmite CNN, care precizeaza ca a geolocalizat și a verificat autenticitatea videoclipului.