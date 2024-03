Stiri pe aceeasi tema

- Nick a fost și este vedeta unei generații, omul din spatele unuia dintre cele mai de succes proiecte muzicale al anilor 2000, N&D. A lansat sccese pe banda, printre cele mai ascultate melodii romanești- amintim ”Nu pot sa uit”, ”Vino la mine” ori ”Vreau sa plang”-, și a fost printre cele mai bine platite…

- Consiliul Județean (CJ) Bistrița-Nasaud desființeaza Centrul de Recuperare Neuropsihica pentru Tinerii cu Handicap de la Beclean și sisteaza primirea de noi beneficiari pana termina un nou centru și locuințele protejate dedicate acestor persoane. Locul centrului va fi luat de altul, cu o capacitate…

- La mijloc este o suma ce echivaleaza cu circa 11.000 de euro, banii reprezentand diferenta "intre costul mediu lunar si contributia lunara de intretinere ce revine ca obligatie de plata beneficiarului apartinatorului ... , pentru perioada 01.07.2020 31.12.2021ldquo;.Judecatorii Tribunalului Constanta…

- O femeie din Vrancea a reușit sa iși aduca fata minora in „sanul familiei”, dupa ce adolescenta fusese luata in plasament de Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Vrancea. Aceasta in condițiile in care mama a fost condamnata in urma cu mai mulți ani pentru trafic de persoane,…

- Romania avea, in 30 iunie 2023, 40.066 de orfani, potrivit datelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. In Brașov sunt eligibili pentru adopție 44 de copii, conform informațiilor de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov. In evidența Biroului Adopții…

- Primaria din Constanța vine in sprijinul parinților și anunța ca va oferi ajutor de bona pentru copilul de varsta prescolara. Sumele acordate in acest sens, pornesc de la 250 de lei și pot ajunge la 710 lei lunar. „Sprijin financiar de la primarie pentru serviciile oferite de bone! Primaria Municipiului…

- Intr-un document publicat de educatieprivata.ro , Ministerul Educației le cere inspectorilor scolari sa ia o serie de masuri intre care: „informarea parintilor, prin intermediul unitatii de invatamant, cu privire la obligatiile care le revin pentru asigurarea dreptului la educatie al copiilor”; „informarea…