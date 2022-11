Toți consumatorii de energie electrica, fie casnici sau industriali, sunt obligați in urmatoarea perioada sa suporte direct din buzunar, cel puțin o parte din costurile instalarii de contoare inteligente de masurare a consumului. Aceste contoare trebuie montate la toate locurile de consum din Romania in urmatorii 6 ani, pana la 31 decembrie 2028, potrivit Realitatea PLUS.Prevederile sunt incluse in Ordonanța de Urgența aprobata de Guvern pentru a transpune in legislația naționala Directiva UE 2019/944 privind normele comune pentru piața interna de energie electrica. Acest tip de contoare inteligente…