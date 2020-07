Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan a revenit spectaculos in derby-ul cu Juventus și a caștigat cu 4-2, deși torinezii au avut 2-0, iar acum e pe 5 in Serie A și spera la un loc de Europa League. In minutul 62, cand Juventus avea 2-0, AC Milan a primit o lovitura de pedeapsa, transformata fara probleme de suedezul Zlatan Ibrahimovic.…

- AC Milan s-a impus surprinzator pe teren propriu, 4-2 cu Juventus, dupa ce torinezii au avut 2-0. La final, Zlatan Ibrahimovic a oferit o serie de declarații spectaculoase. Autor al unui gol și a unei pase de gol, atacantul suedez a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Milan, iar dupa victorie…

- Maurizio Sarri (61 de ani), antrenorul lui Juventus, e sub mare presiune dupa esecul din finala Cupei Italiei contra lui Napoli. Gazzetta dello Sport sustine ca „a pierdut vestiarul, fanii il contesta!". Nici nu a reinceput sezonul in Serie A ca Juventus are serioase probleme. Nu atat de lot, dupa doua…

- Juventus și AC Milan se intalnesc astazi, de la 22:00, in returul semifinalei Cupei Italiei. In tur a fost 1-1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Plus. In cealalta semifinala, maine, de la 22:00, se infrunta Napoli și Inter. In tur a fost 1-0.Finala Cupei Italie se joaca pe 17 iunie,…

- Serbia va permite fanilor sa asiste din tribune la meciurile de fotbal, incepand cu data de 1 iunie, dar cu conditia sa respecte regulile de distantare sociala, scrie dpa.Conform sursei, care citeaza un comunicat al Comitetului guvernamental pentru situatii de urgenta, suporterii vor trebui…

- Zlatan Ibrahimovic, vedeta clubului AC Milan, a revenit in Italia dupa aproape doua luni petrecute in tara sa natala, Suedia. Atacantul in varsta de 38 de ani a fost fotografiat la aeroport, avand masca de protectie si manusi.

- Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Napoli , s-a transformat fizic in timpul izolarii. Dupa aproape doua luni, fostul jucator al celor de la AC Milan a surprins cu o poza in care apare cu barba crescuta și parul netuns. El a fost fotografiat de Vincenzo Capuano, un cunoscut bucatar din Napoli, care…

- Marele Premiu al Germaniei la MotoGP, programat la 21 iunie, pe circuitul de la Sachsenring, a fost amanat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, potrivit lesoir.be, potrivit news.ro."Suntem in discutii cu autoritatile pentru a gasi o noua data pentru Marele Premiu. Sanatatea…