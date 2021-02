Stiri pe aceeasi tema

- UE va amâna impunerea de noi sancțiuni unor indivizi ruși daca Kremlinul îl va elibera pe activistul pro-democrație Aleksei Navalnîi, au anunțat luni miniștrii de externe ai UE, care l-au trimis pe șeful diplomației europene la Moscova, vizita urmând a avea loc saptamâna…

- Un tanar de 25 de ani din municipiul Slatina a fost gasit mort, spanzurat de manerul unei portiere a autoturismului parintilor sai, in vederea stabilirii cauzei exacte a decesului fiind asteptate rezultatele necropsiei, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Cunoscuta metoda de inșelaciune „accidentul” s-a transformat in metoda „COVID”. Un barbat din Iași a reușit sa pacaleasca mai multe batrane ca rudele lor sunt infectate și au nevoie de bani. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul despre funcția…

- Patru romani care, in seara de 8 decembrie 2019, au furat 4.500 de telefoane mobile performante – din care 3.500 IPhone-uri de ultima generație la acea data -, dupa un jaf ca-n filme desfașuratala depozitul unui operator din districtul Korneuburg, Austria, au fost prinși de poliție și trimiși in judecata,…

- Dana Mihaela Nicoleta Chița, in varsta de 26 de ani, este acuzata ca l-ar fi torturat și ucis pe Michelangelo Marchese, in varsta de 89 de ani, in Palma di Montechiaro, provincia Agrigento, Italia. Romanca lucra ca “badanta”, iar autoritațile italiene sustin ca crima a avut loc in scop de jaf. Michelangelo…

- Doua femei și un barbat, audiați in cazul femeii incendiate la marginea drumului, au fost reținuți pentru 24 de ore, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu. Potrivit unor surse judiciare, barbatul este proxenet, iar celelalte doua femei – surori din Ferentari – practica prostituția. Și femeia…

- Vulpița și Viorel au petrecut prima noapte in noua lor casa din Buzau, insa somnul lor nu a fost nici pe departe liniștit. Soții Stegaru au primit mai multe vizite neașteptate, printre care una și din partea Poliției. Ce s-a intamplat in casa celor doi?

- Politistii prahoveni au retinut, marti seara, doua persoane suspectate de infractiuni de santaj, lipsire de libertate si camata. Anchetatorii au stabilit ca suspectii au obtinut 100.000 de euro in ultimii ani, imprumutand bani si intimidandu-si debitorii pentru a recupera sumele si dobanzile, potrivit…