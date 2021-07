Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box in campania interna a…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat vineri, 23 iulie, ca USR PLUS iese din coaliția guvernamentala in cazul in care se va renegocia configuratia ministerelor in Executiv, dupa Congresul PNL.„Noi avem oameni foarte potriviti pentru ministerele pe care le avem.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este in pericol sa cada, insa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical de la Congresul…

- Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a vorbit joi seara, la Digi24, despre Congresul PNL și cum influențeaza acesta relațiile din interiorul coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, congresul care va avea loc in septembrie este principala sursa de tensiuni in coaliție și…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, susține ca nerespectarea obligatiilor asumate in domeniul Justitiei poate duce la ruperea coaliției, iar pentru el nu ar fi o problema sa demisioneze daca acest gest ar rezolva problema desființarii Secției speciale de investigare a magistraților. Stelian Ion a criticat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da vina pe ministrul Fondurilor, Cristian Ghinea, pentru respingerea planului pentru irigații din PNRR. Oros susține ca ca draftul transmis Comisiei in noiembrie era “cel mai verde” și ca echipa sa și-a facut treaba, dar a subliniat ca dialogul cu CE s-a purtat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, il contrazice pe premierul Florin Citu, susținand ca exista mari probleme in privinta colectarii veniturilor la buget. “Pe partea fiscala, in primul rand ne asumam o reforma a deficitului de TVA mai mare decat era cea asumata anterior,…