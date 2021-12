Lovitură pentru antreprenori: din 2022 scade de la 1 milion de euro la 500.000 de euro pragul de încadrare la impozitul de 1% pe venit Ministerul Finanțelor vrea sa scada de la 1 ianuarie 2022 pragul de incadrare a IMM-urilor la plata impozitului pe venit de 1%, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site. Mai precis, pragul de incadrare va scadea de la 1 milion de euro la 500.000 de euro. In consecința, firmele cu cifra de afaceri peste 500.000 euro vor plati din 2022 impozit de 16% pe profit in loc de 1% pe cifra de afaceri. Nota de fundamentare a ordonanței de urgența invoca drept motiv prevederile Planului Național de Reziliența și Redresare (PNRR). Problema este ca in PNRR masura are ca ținta de timp primul trimestru din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Adoptarea acestuia permite inceperea implementarii PNRR si reprezinta…

- Reguli noi pentru șoferi: Cursurile de conducere defensiva și prim-ajutor ar putea deveni obligatorii Reguli noi pentru șoferi: Cursurile de conducere defensiva și prim-ajutor ar putea deveni obligatorii Viitorii conducatori auto care vor sa obțina carnetul de conducere sau care au permisul suspendat,…

- Senatorii au adoptat miercuri Ordonanța de Urgența ce se refera la administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura și factura electronica in Romania. Pentru a deveni lege, trebuie sa treaca insa și de Camera Deputaților și sa fie promulgata de…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul a fost facut aseara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania are alocate aproape 30 de miliarde de euro prin acest program. Vestea a fost primita cu entuziasm de USR PLUS, partidul…

- PNRR-ul Romaniei a primit, joi, in avizul favorabil al Consiliului UE, iar ministrul interimar al Finanțelor, Dan Vilceanu, spune ca Romania poate cere avansul de 3,7 miliarde de euro. „Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost prezentat astazi (joi - n.r.) in plenul ECOFIN, ședința…

- Masura somajului tehnic pentru angajatii care vor avea nevoie, daca evolutia pandemica se inrautateste, va fi prelungita in ședința de Guvern de miercuri, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit Agerpres . Totodata, se vor adopta prin ordonanta de urgenta masuri de sprijin pentru parinti.…

- NOI masuri de sprijin pentru angajați și parinți in contextul pandemic: Decizia pe masa Guvernului in ședința de astazi NOI masuri de sprijin pentru angajați și parinți in contextul pandemic: Decizia pe masa Guvernului in ședința de astazi Guvernul urmeaza sa prelungeasca miercuri, 29 septembrie, masura…

- Guvernul va prelungi, miercuri, masura somajului tehnic pentru angajatii care vor avea nevoie daca evolutia pandemica se inrautateste si va adopta prin ordonanta de urgenta masuri de sprijin pentru parinti, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Noi vom adopta…