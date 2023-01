Stiri pe aceeasi tema

- Ofertanții "au pus pe masa" o suma nemaivazuta, 18,25 de miliarde de euro, conform reputatei publicații Bloomberg . Iar cei care au facut aceasta oferta sunt saudiții care au achiziționat și Newcastle, echipa devenita astfel cea mai bogata din lume, avand in vedere ca investitorul este chiar Fondul…

- Portughezul Cristiano Ronaldo va primi peste 400 de milioane de euro in Arabia Saudita, dintre care jumatate pentru a promova viitoarea candidatura a tarii pentru organizarea Cupei Mondiale din 2030, relateaza AFP. Atacantul de 37 de ani, care a sosit la Riad saptamana trecuta, este de departe cel mai…

- Scenariu incredibil. Cristiano Ronaldo ar putea fi imprumutat de Al-Nassr la Newcastle in vara lui 2023. Singura conditie este ca Newcastle sa prinda un loc de Champions League. Scenariul avansat in presa internationala este plauzibil, avand in vedere ca fondul de investitii de la Al-Nassr si Newcastle…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, la Al-Nassr, continua sa provoace rumoare in social-media. Contestatarii portughezului, uimiți și ei de calea aleasa de CR7, scot la suprafața diverse materiale din trecut cu el negand o posibila mutare in zona țarilor arabe. Un astfel de moment s-a…

- Faimosul fotbalist portughez, Cristiano Ronaldo, s-a transferat, in aceasta seara, la echipa de fotbal din Arabia Saudita, Al Nassr. Suma transferului este mai mult decat fabuloasa. Cristiano Ronaldo a postat, in aceasta seara, o fotografie, in care prezinta tricoul echipei Al Nassr. Și in Arabia Saudita,…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United, pare decis sa dea curs ofertei fabuloase de la Al Nassr. Acesta a calatorit in Arabia Saudita pentru ultimele detalii ale ințelegerii. „In ultimele saptamani, fotbalistul lusitan a cerut saudiților un timp de…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) va juca la echipa saudita Al-Nassr de la 1 ianuarie, anunța cotidianul madrilen Marca. Liber de contract de pe 22 noiembrie, cand și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu Manchester United, Cristiano Ronaldo a fost convins de oferta echipei Al-Nassr, de 18 ori campioana…

- Dupa desparțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 de ani) este curtat și de Newcastle, și de Al-Nassr, ambele grupari fiind controlate de prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Numai in ultimele 12 zile au fost executați 17 oameni in Arabia Saudita, susține o organizație pentru drepturile…