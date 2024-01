Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Jose Mourinho a fost demis de la AS Roma. Echipa se afla doar pe locul 9 in Serie A. Mourinho se afla la al treilea sezon cu romanii. Celebrul antrenor a ciștigat cu AS Roma un trofeu de Conference League, in 2022, și a pierdut o finala de Europa League, in 2023, transmite jurnalul.ro {{725467}}Foarte…

- Thomas Henry (29 de ani), atacantul francez care a ratat un penalty in minutul 90+10 al meciului dintre Inter și Verona, scor 2-1, a dezvaluit ca familia lui a primit amenințari cu moartea dupa meciul de astazi. Inter, liderul din Serie A, a avut mari emoții astazi, la meciul cu Verona din etapa 19…

- Radu Dragușin (21 de ani) a inscris in minutul 45+7 al meciului dintre Genoa și Inter, din etapa 18 de Serie A. Radu Dragușin a inceput ca titular duelul cu liderul Italiei, Inter, și a fost ocupat pe ambele faze. In prima repriza, romanul a fost implicat mai tot timpul intr-un duel cu Marko Arnautovic,…

- Giovanni Fabian (20 de ani), mijlocaș al Bolognei care a debutat in acest sezon in Serie A, a povestit experiența traita la Inter U19: „Il vedem ca pe un exemplu și il privim cu admirație și cu dorința de a face ceea ce a realizat și el in cariera”. Munca lui Cristi Chivu (43 de ani) iși arata roadele,…

- Napoli a caștigat titlul in Serie A in sezonul precedent, iar un mare aport l-a avut atacantul nigerian Victor Osimhen. Conducerea clubului a depus eforturi, iar acesta va semna prelungirea contractului.

- Fostul internațional spaniol Cesc Fabregas (36 de ani) va fi numit pe banca formației italiene Como, echipa care ocupa locul 6 in clasamentul din Serie B. Retras in vara acestui an din activitatea de jucator chiar de la Como, Cesc Fabregas a preluat imediat dupa aceea banca tehnica a formației U19…

- Florin Dumitrescu iși ține fanii la curent cu tot ce face, in mediul online, dupa ce și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite” alaturi de Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Acum se imparte intre proiectele sale și familie. La jumatatea lunii octombrie s-a aflat ca Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu…

- Cristi Chivu (43 de ani) a dezvaluit intr-un interviu pentru site-ul oficial al lui Inter ca „semifinala campionatului Primavera a insemnat ceva unic. Nu am mai trait astfel de emoții in lumea fotbalului. Dupa acel meci contra lui Cagliari mi-au scapat cateva lacrimi”. Finala Ligii Campionilor, caștigata…