Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat cu privire la represalii fulgeratoare in cazul in care alte tari vor interveni in conflictul din Ucraina, in timp ce presedintele american Joe Biden ar urma sa vorbeasca joi in sprijinul luptei Ucrainei impotriva "razboiului brutal al Rusiei".

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, susține ca Vladimir Putin a „renuntat” sa cucereasca Kievul pentru a se concentra asupra zonelor separatiste din Donbas. Cate despre finalul razboiului din Ucraina, „ramane de vazut”, au declarat, joi, inalti responsabili ai armatei americane, potrivit…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Uniunea Europeana a decis sa furnizeze Ucrainei 70 de avioane de lupta de fabricație ruseasca, pentru a ajuta la apararea țarii impotriva trupelor invadatoare ale lui Vladimir Putin. Trei țari NATO trimit, astfel, avioane de lupta unei țari care nu face parte din Alianța, dar pe care au decis sa o…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat in cursul zilei de vineri ca Marele Premiu de Formula 1 de la Sochi (Rusia) nu va mai avea loc anul acesta. Motivul? Invazia armatei lui Vladimir Putin in Ucraina. Oficialii Formulei 1 au declarat joi ca monitorizeaza situația, dupa ce Rusia…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- SUA au ridicat tonul, marti, ca raspuns la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din estul Ucrainei, calificind pentru prima data manevra drept ''debutul invaziei'' si promitind o amplificare a ripostei, transmite AFP. Dupa o prima reactie prudenta,…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…