Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din localitatea italiana Cabiate a fost arestat si va fi judecat dupa ce a ucis-o in chinuri pe fetita partenerei sale. Inainte de asta, el a violat-o pe micuta si a batut-o cu bestialitate.

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, luni, ca solicita incuviintarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru si fost deputat, pentru luare de mita si instigare la delapidare, dupa ce ar fi cerut de la managerul unui combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- Gigi Becali a primit o lovitura dura la tribunal, iar acum este obligat de judecatori sa plateasca mii de euro. Este printre puținele procese pierdute de latifundiarul din Pipera. Gigi Becali a primit lovitura dura in instanța și este obligat de judecatori sa plateasca daune de mii de euro. Gigi Becali,…

- Trimis in judecata cu mare tam-tam, fostul preot Cristian Pomohaci le rade in nas procurorilor: mai nou, a obținut anularea obligației de a nu parasi țara, așa ca poate sa zburde liber, peste hotare.

- Șapte dintre cei 12 reținuți din dosarul fraudelor cu achiziții medicale pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și cel din Odorheiul Secuiesc, au primit, vineri, noapte mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce propunerea arestarii preventive a acestora a fost analizata de un…

- Pentru a doua oara in mai puțin de un an, procurorii braileni dau dovada de un profesionalism demn de „Cascadorii rasului”: in același dosar in care au bagat doi nevinovați in arest, au citat un „tainuitor” care, de fapt, era unul dintre pedofilii care au participat la rapirea unei fetițe de zece ani…

- Una dintre firmele impresarului Radu Baron, care era „vanata” de foștii „Haiduci”, a intrat in faliment, așa ca artiștii iși pot lua adio de la despagubirile solicitate in mai multe procese civile.

- Trei ani - atat vor executa interlopii care au casapit, cu sabiile, in plina strada, un rival din gruparea Sportivilor, pentru a extinde piața drogurilor vandute de clanul lor, cu ajutorul unor polițiști de la Combaterea Crimei Organizate.