Lovitură de stat stopată în Madagascar: doi francezi închiși, 21 inculpați Cei doi francezi arestați în Madagascar într-un presupus caz de lovitura de stat, precum și un angajat malgaș al bancii centrale, au fost reținuți într-o închisoare de înalta securitate, au declarat avocații lor pentru AFP.



Dupa cincisprezece zile în custodia poliției, Philippe F. și Paul R. au fost prezentați miercuri unui judecator, care a decis reținerea lor și i-a pus sub acuzare. &"Nu știm motivarea acestei decizii&", a explicat pentru AFP avocatul francez al lui Phillipe F., Etienne de Villepin.



În total, 21 de persoane au fost prezentate

Sursa articol: hotnews.ro

