Lovitură de stat în Burkina Faso: armata a preluat puterea, l-a arestat pe președinte și a dizolvat guvernul Armata din Burkina Faso a anunțat ca a preluat controlul asupra țarii luni, destituindu-l pe președintele Roch Kabore, dizolvand guvernul și parlamentul, suspendand constituția și inchizandu-i granițele. Conform CNN , lovitura de stat a fost anunțata la televiziunea de stat de capitanul Sidsore Kader Ouedraogo, care a spus ca armata a preluat puterea ca raspuns la „degradarea continua a situației de securitate” din țara și la „incapacitatea guvernului” de a uni populația. Alaturi de el, imbracat in haine militare și o bereta roșie, se afla locotenent-colonelul Paul-Henri Damiba, un ofițer militar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ar fi fost arestat de catre armata si inchis in tabara militara Karpala, la Ouagadougou, potrivit mai multor publicatii, care evoca o lovitura de stat. Ziarul francez Le Figaro scrie ca a obtinut o cpnfirmare a acestei informatii, anunța news.ro.…

- Președintele a anunțat ca a descoperit o lovitura de stat planuita pentru saptamana viitoare in Ucraina. Volodimir Zelenski a spus in cadrul unei conferințe de presa ca a fost planuit un complot., noteaza Reuters . Președintele a descoperit o lovitura de stat planuita in Ucraina Cu toate acestea, președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Cel putin cinci manifestanti au fost ucisi sambata in Sudan, unde fortele de securitate trag cu munitie reala si fac uz de grenade lacrimogene impotriva zecilor de mii de opozanti ai loviturii de stat, relateaza AFP si Reuters. Sustinatorii unei puteri civile au fost redusi la organizarea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmarește cu ingrijorare situația actuala de la frontiera Belarus cu Polonia, unde mii de migranți și refugiați sunt blocați in condiții meteo extrem de nefavorabile, a declarat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric. Antonio Guterres, a spus purtatorul…

- Franta, Estonia si Irlanda au cerut, miercuri dupa-amiaza, organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema crizei de la frontiera dintre Belarus si Polonia, unde sunt mii de imigranti clandestini care vor sa ajunga in spatiul Uniunii Europene. Potrivit unor…

- Oboseala pare sa-l fi ajuns din urma pe președintele SUA, in varsta de 78 de ani, care a fost filmat in timp ”iși odihnea ochii”, dupa cum descrie Daily Mail episodul in care Joe Biden apare in timp ce doarme pentru cateva secunde bune.Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a spus șefului diplomației chineze, Wang Yi, duminica, ca Statele Unite se opun acțiunilor intreprinse de Beijing care accentueaza tensiunile in stramtoarea Taiwanului, relateaza Reuters.