Lovitura de stat din Germania, între exagerare și regie nereușită Au trecut cateva zile de la cel mai mare raid polițienesc din istoria Germaniei și numeroase indicii arata ca avem de-a face fie cu o regie nereușita, fie cu o exagere a faptelor din partea anchetatorilor. Exista semne de intrebare cu privire la arsenalul de arme al puciștilor care planuiau sa dea o lovitura de […] The post Lovitura de stat din Germania, intre exagerare și regie nereușita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Autoritațile germane se așteapta la noi arestari și descinderi in urmatoarele zile in legatura cu un grup de extrema dreapta despre care procurorii spun ca pregatea o rasturnare violenta a statului pentru a instala un fost membru al familiei regale germane ca lider național, scrie Reuters. "Pe baza…

- Germania a reținut miercuri 25 de membri și susținatori ai unui grup de extrema dreapta despre care procuratura germana a spus ca pregatește o lovitura de stat pentru a instala ca lider național un prinț care a cautat sprijin din partea Rusiei, relateaza Reuters.

- Poliția germana a impiedicat o lovitura de stat planificata de extremiștii de dreapta. Despre acest lucru a anunțat publicația Bild. Potrivit ziarului, atacatorii au vrut sa ia cu asalt Bundestagul. In prezent, oamenii legii, la ordinul procuraturii Germaniei, au reținut peste 25 de persoane care erau…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…

