„Loverboy” retinut de politisti dupa ce a obligat o minora de 17 ani sa practice prostitutia Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.– S.T. Iași, a fost reținut, pentru 24 de ore, un barbat, banuit de trafic de minori. Din cercetari, a reieșit ca, in luna octombrie 2021, barbatul ar fi recrutat, prin inducere in eroare, folosind metoda „loverboy”, o minora, in varsta de 17 ani, in scopul exploatarii, prin obligarea la practicarea prostituției. Ulterior, acesta ar fi cazat persoana vatamata in diverse apartamente, inchiriate in regim hotelier și ar fi transportat-o la diferite locații, din municipiul Iași, determinand-o sa intrețina… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

