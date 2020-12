Poeta americana Louise Gluck, laureata premiului Nobel pentru Literatura de anul acesta, al carei discurs de acceptare a distinctiei urmeaza sa fie dat luni publicitatii, va lansa un nou volum de poezie in 2021, informeaza The Guardian.



Intitulat ''Winter Recipes from the Collective'', va fi primul volum de poezie semnat de Gluck care vede lumina tiparului in ultimii sapte ani si primul dupa ce Gluck a devenit cea de-a 16-a femeie laureata cu Nobel pentru Literatura.



Gluck a castigat premiul Nobel 2020 in octombrie, juriul invocand drept argumente ''vocea…