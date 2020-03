Compania franceza LVMH, cea care deține Louis Vuitton și alte branduri de lux, va produce gel dezinfectant pe liniile de fabricație a parfumurilor și cosmeticelor, noteaza BBC și The Guardian, citate de Libertatea. Pentru a veni in ajutorul combaterii pandemiei de coronavirus, LVMH va livra gratuit gel dezinfectant autoritaților medicale din Franța. Un numar de 39 de spitale publice din Paris vor beneficia de dezinfectantul produs de companie. Printre brandurile de parfumuri și cosmetice din portofoliul conglomeratului se numara Acqua di Parma, Fenty Beauty by Rihanna, Givenchy, Guerlain, Kendo,…