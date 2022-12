Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoții in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, noteaza Mediafax.Dupa…

- Argentina lui Lionel Messi s-a calificat dupa un Messi extraordinar contra Țarilor de Jos, in care a suferit pana la penalty-uri. Fanii romani au urmarit și ei cu sufletul la gura sfertul de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu au uitat de subiectul fierbinte al iernii: faptul ca nu am…

- Argentina s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de la Qatar 2022 dupa ce au invins Olanda la loviturile de departajare, 4-3, dupa 2-2 in 120 de minute. Lautaro Martinez a fost cel care a inscris penalty-ul calificarii.

- Selectionata Argentinei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Olanda cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, intr-un meci terminat la egalitate, 2-2 (0-1, 2-2), la finalul prelungirilor.

- Argentina a invindsvineri seara Olanda, la loviturile de departajare, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Sferturile de finala ale Cupei Mondiale au oferit deja o mare surpriza: Croația a eliminat Brazilia la loviturile de departajare. In a doua partida a zilei, Olanda și Argentina se vor duela pentru un loc in semifinalele competiției din Qatar. Meciul de pe Lusail Stadium este transmis in format LiveBLOG…

- Selectionata Argentinei a castigat Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins formatia Poloniei cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha. Tot in aceasta seara, Mexicul a invins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 2-1 (0-0), pe Lusail Stadium din Al Daayen,…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Poloniei si Argentinei, care are loc miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…