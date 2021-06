Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul zilelor de 5 și 6 iulie, celebrul clarinetist francez Louis Sclavis alaturi de pianistul newyorkez de origine romana Lucian Ban și trompetistul american Ralph Alessi, unul dintre cei mai importanți exponenți ai instrumentului in jazzul contemporan, vor susține live o serie de solo-uri,…

- A 11-a ediție a festivalului de muzica religioasa „Miron Cristea” a avut loc joi la Catedrala Episcopala din Caransebeș. Evenimentul face parte din Zilele Credinței și Culturii in Episcopia Caransebeșului (ediția a XIV-a) și a fost precedat de vernisajul expoziției de arta plastica „Armonii cromatice”,…

- Daca ați lasat pe ultima suta de metri cumparaturile, trebuie sa știți ca principalele magazine și centre comerciale din Timișoara au și in acest an un program special de Paști. Unul iși inchide porțile timp de doua zile.

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a „agitat” apele ieri, subliniind intr-o conferința de presa ca Timișoara e in pericol sa piarda titlul de Capitala Europeana a Culturii. Astazi, intr-o intalnire programata din timp, in pregatirea vizitei de monitorizare care va avea loc in iunie, primarul Dominic…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Cu trei ani in urma, Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timișoara a fost gazda unui concert deosebit, in cadrul caruia melomanii au avut ocazia sa asiste la un regal muzical susținut de Lucian Ban și Abraham Burton sub titlul de Black Salt Duo. Concertul din Sala Baroca – organizat de Jazz Updates –…

- „Timișoara este cunoscuta prin cel mai dens patrimoniu de cladiri istorice din Romania urbana, cu 14500 de imobile cuprinse in arealul istoric al zonelor protejate urbanistic. Reabilitarea acestora este un proces mult prea lent pentru orizontul 2023, cand Timișoara va derula programul Capitalei Europene…