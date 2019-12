Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Viitorul Constanta, Gheorghe Popescu, crede ca formatia CFR Cluj se va califica in primavara europeana, urmand sa se claseze pe primele doua locuri in grupa de Europa League din care face parte.Gheorghe Popescu a declarat sambata seara intr-o conferinta de presa dupa…

- Italianul Jorginho de la Chelsea susține ca in copilarie l-a avut idol pe romanul Gheorghe Hagi. „Sa nu radeți, dar in copilarie prietenii imi spuneau «Haginho»”, a dezvaluit jucatorul lui Chelsea pentru site-ul oficial al clubului londonez. Era aproape sa renunțe la fotbal Mijlocașul in varsta de…

- Golul care a inchis tabela, la 3 0, in meciul FC Viitorul Chindia Targoviste, din etapa a 15 a a Ligii 1, i a apartinut tanarului Louis Munteanu, in varsta de 17 ani si patru luni. Acesta a inscris in premiera in prima liga a fotbalului romanesc, la doar al doilea sau meci in Liga 1 Totodata, Louis…

- Legitimat la CS Universitatea Craiova, Valentin Mihaila (19 ani) a reusit sa-i impresioneze pe greii fotbalului romanesc. Ilie Dumitrescu il considera pe pustiul gruparii oltene mai valoros decat Florinel Coman, intrat in atentia clubului Manchester City.

- FC Viitorul Constanta, campioana Romaniei la juniori Under-19, a fost eliminata din competitia de fotbal Youth League de formatia slovena NK Domzale, care s-a impus cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a primului tur. In prima mansa, scorul a fost egal, 0-0. NK Domzale…

- Astazi se implinesc 23 de ani de la trecerea in nefiinta a unei legende: Oleg Danovski, un geniu creator care a marcat orasul de la malul marii si a dat numele sau unei prestigioase institutii de cultura constantene. El este considerat intemeietorul scolii romanesti de balet modern, fiind fondatorul…

- Stadionul "Farulldquo; din Constanta gazduieste, astazi, meciul de fotbal FC Farul Universitatea Cluj, din etapa a 12 a a Ligii a 2 a.Acest duel de traditie al fotbalului romanesc gaseste cele doua echipe pe locul zece, cu 15 puncte Farul , respectiv 13, cu 12 puncte U Cluj ."Cred ca va fi un meci frumos.…

