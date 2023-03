LA LOT… Vasluianul Louis Munteanu (20 de ani, Farul Constanța) a fost convocat in premiera la echipa naționala de seniori pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile Campionatului European 2024. Atacantul Farului a fost convocat la naționala in locul lui George Pușcaș, care a acuzat probleme medicale la echipa de club. Dupa Dragoș Grigore, […] Articolul Louis Munteanu, convocat in premiera la echipa naționala a Romaniei apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .