Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lotului national feminin de tenis de masa, Viorel Filimon, a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coanda, ca Romania se afla printre echipele favorite la turneul de calificare de la Gondomar, Portugalia (22-26 ianuarie), dar a subliniat ca acest lucru nu este suficient pentru a ajunge la…

- Jucatoarea de tenis de masa Elizabeta Samara a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coanda, ca este optimista in ceea ce priveste calificarea nationalei Romaniei la Jocurile Olimpice, catalogand drept reale sansele la turneul preolimpic de la Gondomar (Portugalia), transmite Agerpres. "Avem sanse bune,…

- Jucatoarea de tenis de masa Elizabeta Samara a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coanda, ca este optimista in ceea ce priveste calificarea nationalei Romaniei la Jocurile Olimpice, catalogand drept reale sansele la turneul preolimpic de la Gondomar (Portugalia). "Avem sanse bune, sanse reale, dar depinde…

- • Cel mai bun sportiv buzoian din 2019 n-a lipsit de la precedenta ediție, Rio 2016 Echipele naționale de tenis de masa ale Romaniei, cea feminina și cea masculina, vor fi prezente la Turneul de calificare echipe pentru Jocurile Olimpice 2020, care are loc in Gondomar, Portugalia, intre 22 și 26 ianuarie.…

- Echipa nationala feminina si cea masculina de tenis de masa ale Romaniei participa la finele acestei luni la turneul din Portugalia de calificare la Jocurile Olimpice din 2020.Turneul are loc la Gondomar, intre 22 si 26 ianuarie, iar primele noua reprezentative nationale se califica la JO de la Tokyo.…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat pentru AGERPRES ca 2019 a fost un an in care sportivii care au intr-adevar potential pentru a cuceri medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, au confirmat. "Este un an in care cei care au intr-adevar potential pentru medalie…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a decis, luni, sa excluda Rusia de la Jocurile Olimpice si de la toate Campionatele Mondiale timp de patru ani.Acesata decizie a fost luata de WADA pentru a sanctiona falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova.In urma acestei decizii,…

- Este innebunita dupa tenisul de masa și dupa mersul la cumparaturi. Multipla campioana europeana la tenis de masa Eliza Samara, 30 de ani, deține un record și in materie de cumparaturi: a petrecut nu mai puțin de șapte ore intr-un magazin in Dubai.Șapte titluri europene are in palmares Eliza Samara,…