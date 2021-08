Loturi de vaccinuri contaminate de la Moderna: Japonia investighează două decese Japonia investigheaza decesele a doi barbati care au primit vaccinuri anti-COVID-19 de la Moderna, provenite din loturile a caror utilizare a fost suspendata în urma semnalarii unei contaminari, a anuntat sâmbata Ministerul nipon al Sanatatii, citat de AFP.



Cei doi barbati, în vârsta de 30 si 38 de ani, au decedat în luna august dupa ce au primit a doua doza de vaccin Moderna, provenit de la unul dintre cele trei loturi a caror utilizare a fost suspendata joi de guvern, noteaza Ministerul într-un comunicat, potrivit Agerpres.



