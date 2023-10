Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie, nationala Romaniei disputa alte doua partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024, joi cu Belarus si duminica viitoare cu Andorra, in preliminariile Euro-2024. Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat lotul pentru cele doua meciuri.Pentru aceste meciuri din preliminariile…

- Darius Olaru (FCSB) și Dorinel Munteanu (Oțelul Galați) și-au adjudecat trofeele din septembrie și au fost desemnați Jucatorul, respectiv Antrenorul lunii in ancheta organizata de Gazeta Sporturilor Pentru trofeul "Jucatorul lunii iulie", Gazeta a nominalizat 5 fotbaliști: Albion Rrahmani (Rapid), Darius…

- Impresarul sarb Zvonko Milojkovic, agent de jucatori care a adus in Romania jucatori precum Vladimir Bozovic, Vojislav Vranjkovic, Novak Martinovic sau Bogdan Planic, s-a aratat incantat de prestația pe care Radu Dragușin (21 de ani), stoperul celor de la Genoa, a avut-o in meciul cu Kosovo, scor 2-0. …

- Florin Manea, impresarul fundașului Radu Dragușin (21 de ani), i-a dat replica lui Viorel Moldovan, care a cerut ca aparatorul de la Genoa sa fie rezerva in Romania - Kosovo. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat lotul de jucatori pentru partidele cu Israel și Kosovo, din preliminarii Campionatului European de anul viitor, din Germania. Cei 26 de tricolori convocați sunt: Portari- Horațiu Moldovan (FC Rapid), Ștefan Tarnovanu (FCSB), Marian Aioani (Farul Constanța) Fundași–Andrei…

- Naționala Romaniei a scapat de eticheta de ”echipa de Serie B”, dupa ce Radu Dragușin și George Pușcaș au promovat cu Genoa și s-au alaturat lui Razvan Marin in Serie A, Andrei Rațiu și Ianis Hagi s-au transferat in Primera Division, iar Olimpiu Moruțan și Adrian Rus au plecat de la Pisa, in prima liga…

- Seara de joi a decis cele 32 de formații calificate in grupele ediției 2023/2024 din Europa League. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 1 septembrie, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro. Romania nu are nicio reprezentanta in competiție. Mai mult, singurii „tricolori” prezenți la start vor fi Bogdan…

- Astazi, de la ora 22:00, se joaca primele trei partide din play-off-ul Ligii Campionilor. Romania va fi reprezentata de Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, ambii in lotul lui Rakow pentru disputa cu FC Copenhaga. Ianis Hagi nu a prins lista pentru Rangers - PSV. Rakow - FC Copenhaga, live de la 22:00 …