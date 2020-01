Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor recunoaște ca a majorat ilegal nivelul accizelor in ultima zi a anului trecut și a propus modificarea articolului din Codul Fiscal, care ii permitea actualizarea accizelor cu creșterea prețurilor de consum pana pe 20 octombrie, in sensul extinderii acestui termen pana pe data…

- Premierul Ludovic Orban a primit, in aceasta dimineața, o delegație a USR condusa de Dan Barna, pentru a discuta despre amendamentele USR la legea bugetului. „O alta victorie importanta este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu cel puțin un an, ceea ce este un element important. Acestea…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, isi exprima regretul pentru situatia in care se afla angajatii din Inspectia Muncii (IM) si din inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate. Din informatiile primite in urma discutiilor cu partile implicate…

- Ministerul Finantelor va introduce semnatura electronica in urmatoarea saptamana sau in doua saptamani, a declarat marti ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o intalnire cu membri ai patronatelor din Romania, potrivit Agerpres."In primul rand o veste buna, cred ca in urmatoarele doua saptamani…

- Guvernul condus de Ludovic Orban va adopta, joi, rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, intr-un mesaj publicat pe Facebook. Ședința Executivului incepe la ora 17, relateaza Mediafax.Deficitul bugetar pentru anul 2019 este estimat la…

- Patria Bank anunta aprobarea listarii la Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor subordonate, negarantate si neconvertibile in euro emise de banca in cadrul plasamentului privat desfasurat la jumatatea lunii septembrie 2019, informeaza Agerpres.Citește și: Ministerul Finantelor a imprumutat…

- Ministerul Finantelor va fi reorganizat si va avea un departament de economist sef, asa cum au toate ministerele de finante din lume, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu, conform Agerpres."Deocamdata nu am facut reorganizarea ministerului, dar va exista…

- Datele financiare indica o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, tot mai multe banci centrale reducand dobanzile, a declarat Lucain Croitoru, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in cadrul unui seminar de profil. Acesta a mai spus ca, in…