Stiri pe aceeasi tema

- Loreen scrie istorie la Eurovision Song Contest ca prima interpreta feminina și doar a doua persoana care a caștigat competiția de doua ori. Favorita concursului Eurovision, Loreen, a luat acasa trofeul de anul acesta cu piesa „Tattoo”. Loreen scrie istorie la Eurovision Song Contest ca prima interpreta…

- Loreen din Suedia a caștigat concursul Eurovision, cu piesa Tattoo și cu un spectacol excepțional. Artista a fost extrem de apreciata de juriile de specialitate, care i-au acordat cele mai multe puncte. Loreen a mai obținut marele premiu Eurovision in 2012, cu piesa Euphoria.

- Fara indoiala Eurovision Song Contest ramine unul din cele mai așteptate evenimente ale anului. De-a lungul timpului, concursul a fost pista de lansare la nivel internațional pentru foarte mulți artiști. Te invitam sa revezi ultimii 10 artiști care au ciștigat concursul in ultimii ani. Sweden | Loreen…

- Loreen este o producatoare de muzica și cintareața suedeza de origine marocana, care a ajuns la faima internaționala dupa ce a ciștigat Eurovision Song Contest 2012 la Baku, Azerbaidjan. Loreen este una dintre puținele persoane care au reușit a ciștiga concursul Eurovision de doua ori, interpreta repetindu-și…

- Finala Eurovision 2023 a fost castigata, sambata seara, la Liverpool, de Suedia cu piesa "Tattoo", interpretata de Loreen, artista care a reușit sa caștige acest trofeu pentru a doua oara.

- Loreen, reprezentanta Suediei, a castigat Eurovision 2023 la Liverpool, in Marea Britanie, cu piesa “Tattoo”. Acest trofeu se adauga celui cucerit in 2012 cu piesa “Euphoria”. Loreen a primit cele mai multe punctaje maxime Loreen a primit 340 de puncte si cele mai multe punctaje maxime – cate 12 – din…

- Suedia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2023. Loreen a cucerit europenii cu piesa "Tattoo". Pe locul doi s-a clasat reprezentanta Finlandei, iar locul trei a fost ocupat de catre Israel.

- Actualul sezon hibernal din Europa a ocupat locul al doilea in clasamentul celor mai calduroase ierni din istoria masuratorilor meteorologice, au anuntat miercuri oamenii de stiinta europeni, in contextul in care schimbarile climatice continua sa se intensifice, informeaza Reuters.