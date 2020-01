Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 26 de ani a murit in urma unui tragic accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri, la marginea municipiului Lugoj, judetul Timis. Accidentul a avut loc marti noaptea in jurul orei 23.30. Loredana Musta, o tanara de 26 de ani, farmacista, se indrepta dinspre Lugoj spre Faget…

- Un barbat de 75 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de o mașina care a patruns pe contrasens, s-a rasturnat și l-a lovit. Pietonul mergea pe carosabil, din direcția opusa de mers a mașinii implicate in accident, pe un drum județean din Dolj, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Dolj,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Suceava, pe raza localitatii Horodnic de Jos.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un autoturism a iesit in afara partii carosabile, in zona Killer, fiind anuntata o…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața la Giarmata, pe Autostrada Timișoara - Arad.In coliziune au fost implicate o mașina mica, un microbuz și un tir, a informat ISU Timiș.Din primele informații, autoturismului i s-a rupt o roata, mașina scapata de sub control a rupt parapetele de…

- Ana Maria luase permisul in luna mai și visul ei era sa-și cumpere propria mașina. Dupa ce a reușit sa și-l indeplineasca, Ana obișnuia sa se plimbe peste tot alaturi de prieteni și familie. Era cu mama și cu fratele sau cand, din cauza vitezei, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat frontal…