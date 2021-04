Loredana a susținut prima cantare de la inceputul pandemiei! Vedeta a fost ”arvunita” pentru o exclusivista petrecere ce a avut loc intr-un local inchiriat in Miami, Statele Unite, la ziua milionarului de origine romana Dragoș Sprinceana. Prezența vedetei a fost condiționata de circa 15.000 euro, avand in vedere onorariul sau și situația speciala a transporturilor aeriene de peste ocean. Cantareața, care a calatorit anul acesta mai mult ca in ultimii ani (anul nou a prins-o in Mexic, intre timp a fost de doua ori in Insulele Maldive), este solista preferata a cuplului Dragoș și Gabriela Spranceana.…