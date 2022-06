Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa inregistrarile sale memorabile, Gheorghe Zamfir este geniul roman ce a creat și muzica catorva producții de succes de la Hollywood. ”The Lonely Shepard” (Kill Bill vol.1, 2003) este poate cea mai cunoscuta creație a sa de film. Avand in vedere succesul de care s-a bucurat pelicula, mulți sunt…

- Mihai Gainușa și-a scos pensiunea la vanzare cu 545.000 euro. Fosta vedeta de televiziune a inceput construcția vilei de la Cheia in 2005 cu bani europeni, o parte din fonduri. Dupa ani in care cu greu gaseai un loc in resortul ”Gainusa de munte” (a devenit rapid un reper in randul celor ce-și doresc…

- Catalina Ponor și-a oficializat relația cu Bogdan Jianu sambata, intr-o ceremonie restransa la Constanța, la doi ani dupa ce s-au logodit. Apropiații sportivei au postat mai multe imagini de la marele eveniment. Gimnasta a purtat o rochie diafana Marea gimnasta a stralucit cu adevarat in ziua in care…

- Catalina Ponor s-a casatorit cu Bogdan Jianu. Tripla campioana olimpica la gimnastica a avut, sambata, cununia civila cu partenerul ei, regizorul Bogdan Jianu cu care formeaza o relație din anul 2018.

- Loredana Groza s-a distrat pe cinste weekendul care tocmai a trecut. Cantareața in varsta de 51 de ani a incins atmosfera intr-un club din București, s-a dansat pana dimineața alaturi de prietenii ei, dar și de fata sa. Loredana Groza atrage din nou atenția asupra sa, de data aceasta cu un show pe care…