- Inca de cand a intrat pe scena, cei trei jurați de la Next Star au ramas pur și simplu uimiți de timbrul special al Anei Maria. Bineințeles, pe langa vocea de milioane, nici costumația nu a putut fi neobservata. Portului romanesc tradițional nu i-a lipsit nici macar un element, iar Ana-Maria Mircea…

- Talent show-ul Next Star revine, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon și cu cei mai talentați copii ai Romaniei! Citește mai jos ce a spus Loredana Groza despre cel de-al zecelea sezon.

- Talent show-ul Next Star revine, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon și cu cei mai talentați copii ai Romaniei! Loredana Groza face parte din juriu și anul acesta. Incepand din 22 mai, in fiecare sambata seara, Dan Negru va aduce in fața celor de acasa, dar și a juraților Loredana,…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana, si taraful Caliu vor face show sambata aceasta, de la 20:00, pe scena transforming show-ului…

- Cu doar cateva saptamani inainte de marea finala a celui de-al saisprezecelea sezon, batalia pentru primele locuri in clasamentul transformarilor devine din ce in ce mai serioasa la „Te cunosc de undeva!”, iar provocarile Ruletei, pe masura. In ediția de sambata seara, Loredana Groza face spectacol…

- Andreea Balan a avut o apariție incendiara in ediția Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 13 martie. Vedeta și-a schimbat look-ul, iar pentru seara de gala a ales o ținuta ce a atras admirația tuturor. Andreea a purtat o rochie de culoare albastru electric, cu umeri inalți, decolteu adanc, iar rochia…

- Bunul obicei al personajelor istorice care ii țin pe cei trei jurați iUmor in alerta pe tot parcursul sezonului zece, continua miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1, cand o prezența extrem de senzuala iși face apariția.