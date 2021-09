Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza completeaza lista vedetelor care au facut coronavirus. Dupa Viorica de la Clejani și Elena Merișoreanu, care e vaccinata cu ambele doze, și Loredana Groza s-a infectat. Sambata, Loredana a postat o imagine din ambulanța, fara alte detalii. Ulterior, vedeta i-a informat pe fani ca se…

- Artista Elena Merisoreanu a fost diagnosticata cu COVID și e internata la Institutul Matei Bals din Capitala.Ea este vaccinata cu ambele doze, iar in aprilie a facut și vaccinul antigripal.”Sunt asa si asa, cred ca urmeaza perfuzia in curand. Mi-a facut toate investigatiile aici, la Matei Bals, am iesit…

- Loredana Groza și-a pus duminica fanii pe jar cu o postare dintr-o ambulanța. Cântareața nu precizeaza care este motivul pentru care s-a simțit rau, rezumându-se doar sa spuna ca "se simte mai bine". Loredana a postat duminica o imagine cu ea dintr-o ambulanța, fara a preciza…

- Anunț trist despre Viorica de la Clejani! Iubita artista s-a internat la Institutul Matei Balș din Capitala dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Soția lui Ionița de la Clejani se confrunta cu anumite provocari greu de dus. Viorica de la Clejani s-a infectat cu Covid-19 Probleme mari in randul artiștilor!…

- La petrecere au participat, printre altii, Gheorghe Hagi, Ilie Nastase, Gheorghe Popescu, Andi Moisescu, Loredana Groza, Dan Bittman si Florin Raducioiu.Marea campioana a Constantei Simona Halep si Toni Iuruc s au cununat civil ieri in statiunea Mamaia.La petrecere au participat aproximativ 300 de invitati…

- Din programul artistic al petrecerii de la Constanta a cununiei civile dintre Simona Halep si Toni Iuruc nu a lipsit cunoscuta cantareata Loredana Groza.I am pregatit ceva foarte romantic, special pentru acest moment atat de special din viata lor. laquo;Buna seara, iubite raquo;, normal. Suntem prietene,…

- 26 de argeșeni, in spital din cauza coronavirusului Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,02 (ieri 0,02); -persoane internate la ATI: 0 (ieri 0);…

- Bianca Niculai este o persoana care are intotdeauna zambetul pe buze și nu se lasa mișcata de niciun eveniment, insa iata ca viața ei nu este intotdeauna roz, așa cum de multe ori pare pe conturile sale pe rețelele de socializare. Blondina a fost la un pas de moarte, fiind internata de urgența la un…