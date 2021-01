Stiri pe aceeasi tema

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- Daca de Craciun a petrecut in familie, de Revelion și-a facut de cap. Lidia Buble a fost surprinsa in compania unui afacerist insurat. Lidia Buble, Revelion in brațele unui afacerist insurat Ieri, la trei zile de la noaptea dintre ani, cantareața a facut publica pe pagina sa de Instagram o imagine care…

- Catalin Scarlatescu nu mai este singur. Celebrul chef are de puțin timp o relație cu o femeie, pe care vrea sa o țina departe de ochii curioșilor. Pentru prima oara, dupa mult timp, acesta a recunoscut ca in viața lui exista o femeie alaturi de care traiește o poveste de dragoste.„Sunt foarte indisponibil.…

- Anul 2020 continua sa ne surprinda din ce in ce mai tare! Dupa ultima desparțire din showbiz, acum, o noua bomba a aruncat in aer lumea mondena! Cristina Cioran și Traian Vaduva și-au spus adio dupa zece ani de iubire! Fosta prezentatoare TV, declarații exclusive la Antena Stars despre desparțire. De…

- Natalia Mateuț e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la Antena Stars, iar in fiecare seara tanara poate sa fie vazuta alaturi de Andrei Ștefanescu la emisiunea Showbiz Report. Dupa ce iese de pe platoul de filmare, vedeta nu ramane singura, asta pentru ca in direct la Star Matinal a declarat…

- PNL neaga vehement blocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS. Discuțiile s-au oprit dupa ce PNL a decis discreționar ca vrea ambele mandate de vicepreședinte al CJ Timiș, printr-o manevra a lui Danuț Groza, primar din Sannicolau Mare care taie și spanzura in organizația condusa teoretic de Alin…

- George Burcea (32 de ani) și Viviana Sposub (23 de ani) au uimit pe toți cu noua lor relație! Cei doi au decis sa nu se mai ascunda. S-au indragostit la „Ferma” și au facut totul public. Din pacate, in weekend cei doi indragostiți au primit o veste neplacuta: au fost depistați pozitiv cu Covid-19, […]…