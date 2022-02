Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Ilie Nastase despre Simona Halep și lipsa unui antrenor. Fostul lider mondial a decis sa mearga fara vreun tehnician langa ea la turneele de la Dubai și Doha. Ea va colabora doar cu un sparring-partner francez care aparține de Academia Patrick Mouratouglu, unde dorește sa-și și continue pregatirea…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, se numara printre vedetele inscrise la turneul de la Indian Wells, SUA, alaturi de caștigatorii Australian Open 2022, spaniolul Rafael Nadal si australianca Ashleigh Barty, insa participarea sa va fi posibila doar daca va face dovada vaccinarii impotriva Covid-19,…

- Simona Halep a plecat miercuri spre Dubai, acolo unde va participa în urmatoarea perioada la turneul de categorie "WTA 500". Fosta lidera a ierarhiei mondiale a vorbit despre demiterea antrenorilor Adrian Marcu și Daniel Dobre, dar l-a adus în discuție și pe Darren Cahill. Nu…

- Simona Halep, care s-a despartit de Adrian Marcu si Daniel Dobre dupa revenirea de la Australian Open 2022, si-a gasit un nou antrenor. Dupa despartirea de Adrian Marcu si Daniel Dobre, Simona Halep si-a gasit antrenor. Romanca de pe locul 23 WTA va fi pregatita in urmatoarea perioada de Piotr Sierzputowski,…

- Simona Halep și-a demis antrenorii, potrivit presei sportive. Informația nu a fost confirmata de jucatoare. Pentru Simona, in prezent numarul 23 mondial, urmeaza turneele de la Dubai si Doha.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, 34 de ani, numarul unu mondial, expulzat din Australia dupa ce autoritatile au decis sa-i anuleze viza, a aterizat luni, 17 ianuarie, la Belgrad. Publicațiile Blic și Telegraf au relatat ca jucatorul a parasit rapid aeroportul Nikola Tesla, fara sa dea ochii cu sutele…

- Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep sunt intr-o forma de zile mari in acest debut de an. Formatia constanteana a „legat” patru victorii, una in Cupa Romaniei si trei in Liga Nationala, ultima fiind reusita chiar in week-end, pe terenul Agronomiei Bucuresti. Cu moralul ridicat dupa calificarea…