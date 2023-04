L’Oréal semnează un acord cu Natura &Co pentru achiziţionarea brandului australian Aēsop, tranzacţie de 2,525 miliarde de dolari ”L’Oreal a anuntat semnarea unui acord cu Natura &Co pentru achizitionarea grupului australian de cosmetice de lux Aesop, printr-o tranzactie cu o valoare de intreprindere de 2,525 miliarde de dolari.Creata in 1987, Aesop este renumita in intreaga lume pentru produsele din portofoliul propriu pentru ingrijirea tenului, parului si de ingrijire corporala. Cu ingredientele pe baza de plante, formulele vegane sustenabile si servicii personalizate pentru clienti, Aesop a evoluat intr-un brand de top cu prezenta pe piata de lux la nivel mondial, in lanturi de magazine cu produse de infrumusetare, precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

