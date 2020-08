Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au lansat impreuna „Rigoletta”, DJ Sava și MD DJ colaboreaza din nou, de data aceasta alaturi de Dayana. Compusa de catre DJ Sava alaturi de Catalin Tamazlicaru, „Down to Monaco” te poarta intr-o calatorie pe mare, acolo unde distracția incepe alaturi de prieteni și pare ca nu se mai termina…

- Dupa ce a cucerit piața din Romania cu remake-ul piesei “All Around the World” (La La La), R3HAB, faimosul producator olandez, revine cu un nou single, in colaborare cu GATTUSO. Cei doi și-au unit forțele și impreuna au lansat “Creep”, un cover oficial al nemuritorului single semnat Radiohead. Remake-ul…

- Carla Fernandez lanseaza “Entera”, in colaborare cu starul american Matt Hunter, cu ritmuri care iti vor incalzi inima si-ti vor pregati pasii catre ringul de dans. Carla Fernandes prezinta noul ei super single “Entera”. La scurt timp dupa ce a cucerit publicul cu track-ul “Por Que”, anteriorul single…

- Romanita lanseaza single-ul “Carusel”, in care puncteaza un mesaj puternic, ca iubirea nu e carusel si nu se invarte dupa un el. “Am ales sa lansez *Carusel*, acum, in mijlocul verii, fara nicio ocazie speciala si fara sa fie legat de niciun eveniment dedicat femeilor. De ce? Pentru ca uneori am senzatia…

- Remme, artistul olandez cu milioane de stream-uri la piesele sale, lanseaza single-ul “Lose Touch”. La cateva luni de la debut, artistul de doar 20 de ani revine in atentia fanilor cu piesa “Lose Touch”, cel de-al treilea single din acest an. Daca in ianuarie debuta cu piesa “Get older” (peste 4 millioane…

- Dupa „Good Lovin'”, Bella Santiago lanseaza o noua piesa cu versuri spanglish, ritmuri latino, moombahton si influențe pop. Compusa de catre Adi Colceru, Andreea Moldovan și Danny Mazo, single-ul „Dulce Prisionero” are la baza povestea caliente a fiecarui indragostit, ce incepe atunci cand sageata lui…

- Astazi, de Ziua Internaționala a Copilului, Horia Brenciu lanseaza impreuna cu HB Orchestra melodia „Zambet de copil”. Alaturi de el canta și Feli, Pavel Bartoș, Diana Munteanu, Calin Goia, Oana Sarbu și Andi Moisescu, nu doar 6 parinți, ci și 6 prieteni ai artistului. „Cei 6 parinți sunt prietenii…