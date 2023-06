Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea a vorbit despre tensiunile care au existat intre ea și Lora din cauza lui Ionuț Ghenu, fostul iubit al actriței și actualul iubit al cantareței. De ce nu a vrut sa discute pana acum despre acest subiect.In urma cu mai mulți ani se zvonea ca Lora i-ar fi furat iubitul Doiniței Oancea,…

- Dispozitivele au devenit omniprezente in viețile noastre, iar copiii sunt atrași de ecrane de la varste tot mai fragede. Cel mai recent studiu realizat de Salvați Copiii Romania arata ca tendința este și de creștere progresiva a numarului de ore petrecut de aceștia pe device-uri. 78% dintre copiii chestionați…

- O echipa formata din 24 de romani, pasionați de LEGO și, deopotriva, fani Star Wars, a reușit sa creeze o lucrare inedita: cea mai mare diorama de acest fel, din intreaga europa. Acum, romanii iși propun sa bata recordul mondial, deținut, in prezent, de americani.

- Au fost momente de panica, joi dupa masa, intr-un bloc situat pe Aleea Azuga. Locatarii au sunat la numarul de urgența 112 anunțand ca din... The post O oala uitata pe foc a creat panica intr-un bloc de pe Aleea Azuga. O femeie de 91 de ani s-a intoxicat cu fum appeared first on Special Arad · ultimele…

- Din cauza a doua "valize suspecte" la Ambasada Rusiei la Washington, Serviciul Secret al SUA a blocat drumurile, a informat presa rusa, cu referire la un diplomat rus. ”...O femeie asiatica a lasat doua valize in fața cladirii ambasadei, a stat aproximativ opt minute, apoi a plecat. Serviciile secrete…

- Intr-o scrisoare trimisa catre prim-ministrul Rishi Sunak, publicata pe Twitter, Raab a spus ca ancheta impotriva sa a creat un precedent periculos, dar iși va pastra cuvantul dat și prin urmare demisioneaza, relateaza Reuters.„Am cerut ancheta și m-am angajat sa demisionez, daca se constata vreo agresiune.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care oficializeaza crearea unui fond special pentru acordarea de asistenta soldatilor angajati in campania declansata de Kremlin in Ucraina si familiilor lor, o noua masura sociala anuntata de seful statului rus in plin conflict care dureaza de…

- Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, a declarat, marti, seful Guvernului de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, la Bucuresti, la inceputul intrevederii celor doua delegatii guvernamentsale, Agerpres."Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, dar…