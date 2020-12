Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența a adoptat, miercuri, ridicarea restricțiilor impuse in ultimele saptamani in comunele Scutelnici, Buda, Stalpu și Parscov. Municipiul Buzau se afla in continuare in scenariul roșu, fara a fi impusa carantina. In cele patru localitați, cu doua saptamani in urma, a…

- Bilantul deceselor cauzate de Covid-19 a trecut de 5.000 in Scotia, iar 11 regiuni ale tarii sunt vizate de restrictiile care se vor aplica pentru trei saptamani. Nici Glasgow, cel mai mare oras al tarii, nu scapa de lockdown, relateaza mediafax. Scotia se inchide pentru cel putin trei saptamani.…

- In urma cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat mai multe decizii in privința localitaților care inregistreaza o rata de infectare de peste 1,5 la mia de locuitori sau care au scazut sub acest prag. „Incepand cu data de 29 octombrie 2020, se ridica masurile stabilite la…

- Simptomele anxietații și depresiei apar in cazul tot mai multor persoane, iar pe linga dieta sau tratamentul recomandat de medici, studiile afirma ca inotul este de mare ajutor in lupta impotriva acestor afecțiuni. Inotul imbunatațește funcționarea organismului și are o mulțime de beneficii pentru sanatate,…

- Varsta inaintata și prezența unei game largi de simptome inițiale maresc riscul de a te confrunta cu COVID-19 pe termen lung, spun oamenii de știința.Un studiu consultat de BBC arata urmatoarele:una din 20 de persoane este bolnava timp de cel puțin opt saptamani;o persoana din 7 este bolnava cel puțin…

- Oamenii de știința au stabilit o lista cu cele mai comune simptome ale coronavirusului care apar in primele șapte zile de la debutul bolii. The post Care sunt simptomele timpurii ale infecției cu noul coronavirus. Experții: ”Este important ca oamenii sa le cunoasca!” appeared first on Renasterea banateana…

- Simptomele de cancer pancreatic, de obicei, apar atunci cind cancerul este in faza avansata, iar durerile de spate pot indica acest lucru. Durerile de spate pot indica asupra dezvoltarii cancerului pancreatic, relateaza Express, facind trimitere la specialiștii de la Cancer Research UK, citat de sputnik.md.…

- Durerile de cap, starea de confuzie si delirul, experimentate de unii dintre pacientii diagnosticati cu boala COVID-19, pot fi rezultatul unei infectari cu coronavirus la nivelul creierului, conform concluziilor unui studiu preliminar citat de AFP. Studiul ofera indicii care sustin ceea ce pana in prezent…