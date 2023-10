Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, o scena biblica atribuita cercului lui Rembrandt si estimata la 10.000-15.000 de euro a ajuns la o licitatie online. In curand va reveni in bloc ca o pictura autentica a maestrului olandez, cu un pret de opt cifre pe masura. Sotheby's va oferi "The Adoration of the Kings" (in jurul anului…

- Capodopera lui Pablo Picasso din 1932 „Femme A La Montre", expusa la sediul Sotheby's din Londra, ar putea fi vanduta cu peste 120 de milioane de dolari la o licitatie, transmite sambata AFP.

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, „Bohemian Rhapsody”, scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby’s din Londra, relateaza AFP. Aceste 15 pagini scrise…

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby's din Londra, relateaza AFP.

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby's din Londra, relateaza AFP.Aceste 15 pagini scrise…

- Pianul lui Freddie Mercury, la care acesta a compus aproape toate lucrarile sale de la „Bohemian Rhapsody” incoace, a fost vandut cu 1,742 milioane de lire sterline (2 milioane de euro) la licitația organizata miercuri seara la Sotheby's din Londra, potrivit AFP.

- O delegatie a clubului saudit de fotbal Al-Ittihad se afla la Londra pentru o ultima tentativa de a-l transfera pe atacantul egiptean Mohamed Salah de la FC Liverpool, scrie presa britanica, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului Daily Mail, Al-Ittihad va inainta saptamana aceasta o oferta de 200…

- Serviciul Național de Sanatate din Anglia ar economisi peste 500 de milioane de lire sterline daca jumatate dintre fumatorii adulți ar vapa Un nou studiu realizat de Universitatea Brunel din Londra arata cum schimbarea obiceiurilor fumatorilor ar putea ajuta Serviciul Național de Sanatate din Anglia…