Ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat ca el si secretarul de stat american Antony Blinken sunt uniti in condamnarea atacului Iranului de saptamana trecuta asupra petrolierului Mercer Street in largul coastei Omanului, dupa ce a discutat miercuri cu omologul sau, relateaza Reuters. "Am vorbit cu @SecBlinken despre situatie si despre necesitatea ca Iranul sa puna capat comportamentului sau destabilizator", a postat Raab pe Twitter. "Continuam sa lucram impreuna pentru a proteja pacea si securitatea", a adaugat el. Teheranul a negat orice implicare in atacul asupra petrolierului Mercer…