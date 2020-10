Negociatorii european si britanic ai relatiei comerciale post-Brexit au convenit sa discute luni in "formatul" convorbirilor, in prezent in impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa vorbeasca public despre probabilitatea unui "no deal", a anuntat vineri Comisia Europeana, relateaza AFP. "Michel Barnier a tinut o videoconferinta astazi cu omologul sau britanic David Frost pentru a discuta despre negocieri saptamana viitoare. Cei doi negociatori sefi au convenit sa vorbeasca luni despre formatul acestor convorbiri", a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al executivului european. …