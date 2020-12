Londra se confruntă, după acordul comercial istoric cu UE, cu provocările Brexitului Ceea ce era cel mai rau s-a evitat prin semnarea acestui compromis istoric, in urma unor negocieri ostile, un compromis care permite evitarea unei aparitii bruste a unor bariere comerciale costisitoare si inchiderea apelor britanice pescarilor francezi incepand de la 31 decembrie, la ora locala 23.00 (vineri, 1.00, ora Romaniei). Pe britanici ii asteapta, insa, o bulversare majora la iesirea din piata unica europeana si odata cu sfarsitul liberei circulatii in UE, dupa patru ani si jumatate ai unei saga cu rasturnari in urma referendumului Brexitului si dupa aproape o jumatate de secol de integrare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

