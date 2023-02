Cand Regatul Unit a parasit Uniunea Europeana in ianuarie 2020, a marcat ocazia cu o moneda comemorativa de 50 de pence și un spectacol de lumini la Whitehall. Atmosfera de astazi este mai aproape de funebru decat de sarbatoare. O populație plina de regrete vede, in principal, o inflație mai mare, servicii publice in declin […] The post Londra se caiește dupa Brexit. Parisul spune „merci” first appeared on Ziarul National .