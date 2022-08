Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP.

- Jiul, unul dintre cele mai mari rauri din Romania, a secat atat de mult ca poate fi trecut acum cu picioarele in unele zone din județul Dolj. Apa a scazut din cauza secetei, s-au format insule de nisip, iar in unele locuri a inceput sa creasca și iarba.

- Locuitorii nu vor mai avea apa ca pana acum. Autoritațile orașului Vulcanești, din UTA Gagauzia, au anunțat ca din cauza secetei severe, locuitorii vor primi apa conform unui anumit program, informeaza Noi.md cu referire la ea.md. Resursele de apa s-au epuizat, iar din cauza secetei severe se colecteaza…

- Guvernul italian planuieste sa declare stare de urgenta din cauza secetei severe care afecteaza mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni biroul prim-ministrului Mario Draghi, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Orasele Verona si Pisa vor restrictiona consumul de apa curenta din cauza celei mai grave secete inregistrate in ultimele decenii in Italia, o decizie anuntata cu putin timp inaintea unui set de masuri federale ce ar putea fi adoptate incepand de luni, informeaza DPA.In Verona, un oras din nordul Italiei,…

- Un raport parlamentar denunta esecul Guvernului lui Boris Johnson de a lupta impotriva unui aflux rusesc de ”bani murdari” in Regatul Unit - care continua in pofida afisarii unei intransigente in acest subect - si complezenta Executivului conservator fata de oligarhi rusi instalati la Londra, relateaza…

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de Regatul Unit de otravirea la Londra, in 2006, a fostului ofiter al serviciilor secrete ruse FSB specializat in crima organizata, Aleksandr Litvinenko, a murit de COVID-19 intr-un spital din Moscova, a anuntat sambata agentia de