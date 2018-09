Londra nu vrea sa plateasca factura pentru Brexit, daca nu se ajunge la un acord. UE nu renegociaza

Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul.



Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati banii care au fost conveniti in cadrul acordului de retragere", a declarat ministrul pentru radio BBC, cu referire la acordul preliminar incheiat in decembrie intre europeni si britanici privind plata de catre Londra a unei facturi de circa 39 de miliarde de lire (44 de miliarde de euro).



…